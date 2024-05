Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: offre de rachat sur des obligations information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur deux souches obligataires existantes, ainsi que son intention de procéder à une nouvelle émission obligataire, en vue d'allonger la maturité moyenne de sa dette.



L'offre de rachat porte sur des obligations de montants nominaux totaux de 750 et 500 millions d'euros, venant à échéance en janvier 2025 et en juillet 2026, et portant intérêt à des taux de 1,875% et 3,875% respectivement.



Cette offre est conditionnée à la fixation des modalités financières de l'émission des obligations nouvelles, à la seule discrétion et satisfaction de la compagnie aérienne. Sa date indicative de clôture est prévue pour le 21 mai.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.24%