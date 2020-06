Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: KLM confirme avoir obtenu un prêt de 3,4 milliards d'euros Reuters • 26/06/2020 à 08:19









26 juin (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA AIRF.PA : * KLM OBTIENT UN PRÊT DE 3,4 MILLIARDS D'EUROS POUR L'AIDER À SURMONTER LA CRISE ET À PRÉPARER L'AVENIR * CE FINANCEMENT PERMETTRA À KLM DE SURMONTER L'ACTUELLE CRISE DU COVID-19 ET DE PRÉPARER L'AVENIR * CE FINANCEMENT COMPREND DEUX PRÊTS: UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 2,4 MDS D'EUROS ET UN PRÊT DIRECT DE 1,0 MD D'EUROS * KLM S'EST ENGAGÉE À SUSPENDRE LE VERSEMENT DE DIVIDENDES TANT QUE CES DEUX PRÊTS N'AURONT PAS ÉTÉ INTÉGRALEMENT REMBOURSÉS * PREMIER TIRAGE DE KLM DANS LA NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE SERVIRA À REMBOURSER ET À RÉSILIER LA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE EXISTANTE TIRÉE LE 19 MARS 2020 POUR UN MONTANT DE 665 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.15%