Air France-KLM: Goldman Sachs dépasse les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 12:00
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 14.125.057 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,38% du capital et 3,82% des droits de vote d'Air France-KLM.
Valeurs associées
|15,0600 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
