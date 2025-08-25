Air France-KLM: Goldman Sachs dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 12:00









(Zonebourse.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 août, le seuil de 5% du capital d' Air France-KLM , au résultat d'une acquisition hors marché d'actions du transporteur aérien franco-néerlandais.



La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 14.125.057 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,38% du capital et 3,82% des droits de vote d'Air France-KLM.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 15,0600 EUR Euronext Paris +0,87%