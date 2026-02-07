 Aller au contenu principal
Deux Français arrivent à Shanghai, ralliée à pied depuis la France
07/02/2026 à 16:18

Loic Voisot (D) et Benjamin Humblot (G) à leur arrivée à Shanghai, rejointe à pied depuis la France, le 7 février 2026 ( AFP / Jade GAO )

Un an et demi de voyage, 16 pays traversés: deux marcheurs français sont arrivés samedi en Chine, à Shanghai, destination finale de leur périple à pied entrepris en 2024 au départ de la France.

Épuisés mais heureux, Loïc Voisot, 26 ans, et Benjamin Humblot, 27 ans, partis d'Annecy, dans les Alpes françaises, en septembre 2024, se sont embrassés en arrivant sur le boulevard touristique du Bund, à Shanghai, dans l'est de la Chine.

"Nous avons pensé à ce moment presque tous les jours depuis plus d'un an maintenant, alors c'est un sentiment vraiment intense," s'est exclamé en anglais Benjamin Humblot.

"On a du mal à réaliser que c'est réel, qu'on est enfin arrivé", a confié à l'AFP Loïc Voisot. "Tous les gens qu'on a rencontrés sur la route, c'était merveilleux... qui nous ont aidés, hébergés, donné à manger, ou juste souri, indiqué la route", raconte-t-il.

"On est fier surtout d'avoir osé faire ça (...), fier d'avoir osé essayer", a-t-il témoigné.

Loïc Voisot, consultant en changement climatique, et Benjamin Humblot, qui gérait des équipes informatiques avant le départ, avaient décidé de rallier à pied la ville portuaire chinoise pour réaliser leur rêve de "grande aventure".

Depuis la France, la Chine "est un des points les plus éloignés qu'on peut rejoindre à pied en prenant la direction de l'est, ça symbolise le bout du monde", a expliqué à l'AFP Benjamin Humblot.

Le duo, qui voulait visiter la Chine, ne voulait pas prendre l'avion pour s'y rendre, en raison de l'impact de ce mode de transport sur le changement climatique.

"Nous sommes tous les deux conscients du changement climatique, et de la responsabilité des humains pour ce qui arrive", souligné Loïc Voisot.

Leur périple s'est achevé après 518 jours et quelque 12.850 kilomètres - environ 45 km par jour - parcourus à pied, à l'exception d'un tronçon en Russie effectué en car pour des raisons de sécurité et de logistique.

Il a été financé pour environ la moitié par une cagnotte sur internet, et par des entreprises de la région d'Annecy pour le reste, ont-ils expliqué à l'AFP.

- "Si tes rêves sont fous..." -

Une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées au point de départ des 10 derniers kilomètres de l'odyssée des deux marcheurs, rejoints au bord du chemin par des journalistes, des Français vivant à Shanghai, et de nombreux Chinois qui avaient suivi leur progression dans le pays sur les réseaux sociaux.

Loïc Voisot (G) et Benjamin Humblot (D) dans une rue de Shanghai le 7 février 2026, après leur périple à pied depuis la France ( AFP / Jade GAO )

"Si tes rêves sont fous, avance simplement pas à pas : parfois tu n'y arriveras pas, mais parfois tu y arriveras", a dit Loïc Voisot.

Les deux Français se connaissent depuis l'âge de dix ans, et ont été à l'école et à l'université ensemble.

Le nombre de leurs supporteurs n'a cessé d'augmenter au fil de leur périple.

"C'est très impressionnant qu'ils aient eu cette idée et l'aient réalisée", a dit Salome Gao, une Chinoise de 28 ans qui leur a demandé des autographes.

Luo, une autre femme, âgée de 57 ans, a confié avoir elle-même marché deux heures pour rejoindre les deux Français sur les derniers kilomètres de leur périple.

Les deux hommes ont cependant confié que ce voyage n'avait pas été toujours facile.

"Il y a eu des hivers très rigoureux, nous devions traverser le désert en Ouzbékistan", a souligné Loïc Voisot.

Mais ils ont ajouté ne pas exclure de poursuivre l'aventure.

"Nous avons atteint l'océan, et nous nous disions - pourquoi ne pas prendre un bateau pour continuer vers l'est et les Etats-Unis?", a dit Benjamin Humblot.

Dans ce cas, ils devraient traverser le continent américain, puis monter à nouveau dans un bateau à destination du nord de la France, et marcher encore jusqu'à Annecy, pour boucler la boucle.

Pour le court terme, les projets sont plus simples, dit Loïc Voisot : "Dormir beaucoup !"

