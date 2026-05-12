 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM fragilisé par les coûts et sa stratégie d'expansion, selon AlphaValue
information fournie par AOF 12/05/2026 à 14:43

(Zonebourse.com) - Le bureau d'études estime que le groupe aérien fait face à des vents contraires structurels persistants et juge ses ambitions de croissance risquées dans le contexte géopolitique actuel.

Dans une note publiée ce matin, AlphaValue confirme sa recommandation "vendre" sur le titre Air France-KLM, assortie d'un objectif de cours de 8,82 EUR.

Le cabinet souligne que, malgré l'augmentation des capacités et la croissance du chiffre d'affaires ces deux dernières années, la rentabilité du groupe reste pénalisée par des grèves récurrentes, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, des restrictions environnementales ainsi qu'une hausse de 41% des redevances aéroportuaires à Schiphol.

Selon AlphaValue, le marché sous-estime encore les conséquences durables de la volatilité des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient, des perturbations logistiques et du ralentissement de la demande de voyages sous l'effet de l'inflation mondiale.

Contacté par Zonebourse, le groupe Air France-KLM a toutefois rappelé que ses réservations du 2e trimestre confirmaient "une forte appétence pour les voyages". Ainsi, le coefficient de remplissage est de 72% sur les longs courriers (vs 73% un an plus tôt) et de 64% sur les courts et moyens courriers (vs 63% un an plus tôt). La tendance est la même pour Transavia avec un taux de remplissage passé de 71 à 72%.

AlphaValue juge également risquées les ambitions d'expansion d'Air France-KLM, notamment le renforcement prévu dans SAS et l'intérêt porté à TAP Air Portugal, alors que le groupe affiche déjà 9 MdsEUR de dette nette et 7,5 MdsEUR de provisions.

Dans ces conditions, le courtier anticipe une poursuite de l'érosion des marges et estime que l'objectif d'une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2028 paraît désormais difficilement atteignable.

En début d'après-midi, le titre Air France-KLM gagnait près de 0,7% à Paris.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,2150 EUR Euronext Paris +0,59%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 14:43:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
NOVACYT
0,734 -18,72%
CAC 40
7 996,33 -0,75%
NANOBIOTIX
39,24 -7,10%
SOITEC
154,15 -4,67%
Pétrole Brent
107,31 +2,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank