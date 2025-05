Air France-KLM, Eutelsat, Forsee Power...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Affluent Medical

Affluent Medical a annoncé que le comité de surveillance et de suivi des données externe a accordé l'autorisation pour passer à la phase pivot de son essai clinique évaluant Artus, le sphincter urinaire artificiel de la société pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort. L'approbation a été accordée suite à l'examen du profil de sécurité positif de la phase clinique pilote. En outre, les données de performance ont montré une amélioration de 87 % de la réduction des fuites urinaires.

Air France-KLM

Air France-KLM a placé avec succès 500 millions d'euros d'obligations hybrides, au coupon fixe annuel de 5,75% jusqu'à la première date de reset. Ces obligations hybrides, perpétuelles et subordonnées de dernier rang, seront notées BB par Fitch et B+ par S&P, et seront comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50 % auprès des deux agences de notation. Fitch et S&P ont par ailleurs confirmé leur notation de crédit émetteur d'Air France-KLM, respectivement BBB- et BB+, avec une perspective Stable.

Bastide

Groupe Bastide a dévoilé une belle croissance de son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024-2025 avec une hausse de 7,9 %, à 134,7 millions d'euros. Il s'agit toutefois d'un ralentissement pour l'entreprise qui avait vu ses revenus progresser de 9,1 et 8,1 %, respectivement au premier et au deuxième trimestre. Au total, sur neuf mois, les ventes ont augmenté de 8,4 %, à 399,7 millions d'euros.

Cafom

Cafom a dévoilé son chiffre d'affaires du premier semestre 2024-2025, en hausse de 2,1% à 221,4 millions d'euros. Dans un contexte marqué par la faiblesse de la consommation des ménages, le pôle Outre-mer accuse un retrait de 0,6% alors que l'activité e-Commerce en Europe est en croissance (+7,8%). Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, actionnaire majoritaire du site vente-unique.com, confirme "la résilience de son modèle d'affaires et sa capacité à sélectionner les relais de croissance pertinents pour soutenir sa trajectoire de croissance rentable".

Eutelsat

Eutelsat a confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication des revenus du troisième trimestre. Sur cette période, close fin mars, l'opérateur de satellites a réalisé un chiffre d'affaires total de 300 millions d'euros, au même niveau que l'année précédente sur une base publiée, et en baisse de 1,9 % sur une base comparable. Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles (hors autres revenus) a reculé de 2,2% en données comparables à 300,6 millions d'euros.

Forsee Power

Forsee Power précise qu'après un rebond du chiffre d'affaires enregistré au premier trimestre, "le second trimestre devrait enregistrer une hausse satisfaisante". L'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels prévoit que l'atterrissage du chiffre d'affaires de la société du quatrième trimestre 2025 "devrait être impacté par le report de certains projets, notamment en Amérique du Nord, et dans l'attente de confirmation de commandes de certains clients principaux".

Gecina

Gecina a signé une promesse portant sur l'acquisition d'un ensemble de bureaux de 32 200 mètres carrés au cœur du quartier central des affaires de Paris pour 435 millions d'euros. L'acquisition sera relutive pour le résultat net récurrent après l'achèvement des travaux de rénovation et la relocation complète de l'actif, le ratio LTV du groupe (l'équivalent du taux d'endettement) devrait rester globalement stable d'ici fin 2025 par rapport à fin 2024. L'actif est localisé à 120 mètres du pôle de transport de la gare Saint-Lazare.

Icade

Icade a procédé avec succès à l'émission de nouvelles obligations vertes (green bonds) d'un montant nominal de 500 millions d'euros, à échéance mai 2035. Le groupe foncier, qui est également promoteur, signe ainsi un retour réussi sur le marché obligataire plus de trois ans après sa dernière émission. Son émission a été sursouscrite trois fois. Dans le détail, son spread ressort à 197bps à 10 ans pour un coupon annuel de 4,375 %.

Invibes Advertising

Invibes Advertising a fait état d'une baisse de 6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, à 5,2 millions d'euros. La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale engage, dans ce contexte, "un recentrage stratégique majeur sur l'Europe afin de concentrer ses ressources sur ses principaux hubs – France, Espagne, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique – et maximiser la création de valeur sur ses marchés clés".

Lacroix

Lacroix a dégagé un chiffre d'affaires en repli de 16,9%, à 151,1 millions d'euros, au premier trimestre 2025. L'activité Electronics est ressortie à 116,4 millions d'euros, en baisse de 15,9% par rapport au premier trimestre 2024. L'activité Environment a poursuivi sur sa lancée avec une progression de 14,5% de son chiffre d'affaires, à 34,7 millions d'euros.

Plastivaloire

La décroissance de l'activité de Plastivaloire a sensiblement ralenti au deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025, avec un chiffre d'affaires en repli de 3 %, à 183,8 millions d'euros, contre une baisse de 7,9 % sur les trois mois précédents. Cette amélioration repose essentiellement sur la montée en puissance des programmes récemment entrés en production. La division Automobile du groupe, qui représente près de 83 % du chiffre d'affaires du spécialiste des pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation, a vu ses revenus reculer de 3,9 %.

Rubis

Nils Christian Bergene a fait part ce jour de sa décision de quitter ses fonctions de président et de membre du conseil de surveillance de Rubis. Prenant acte de sa démission, les membres du conseil de surveillance du distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable se sont réunis et ont désigné Marc-Olivier Laurent en qualité de nouveau président avec effet immédiat.

Solutions 30

Solutions 30 annonce la nomination d'Antoine Mirabel comme directeur général de ses activités en France. Il succède à Amaury Boilot, qui assurait cette fonction à titre intérimaire depuis juin 2023, en plus de ses responsabilités centrales. Par ailleurs, le groupe annonce la nomination d'Oliver Fidorra en tant que co-directeur général de ses activités en Allemagne, aux côtés de Luc Brusselaers, qui est également Chief Revenue Officer du Groupe.

Tikehau Capital

Tikehau Capital annonce la nomination de Xavier Musca à la présidence de son conseil de surveillance, en remplacement de Christian de Labriffe, qui continuera d'accompagner le groupe en qualité de conseiller spécial. Il a débuté sa carrière à l'Inspection générale des finances en 1985. En 1989, il entre à la Direction du Trésor et est appelé en 1993 au cabinet du Premier ministre, Édouard Balladur.

Verallia

Verallia annonce avoir obtenu le consentement de ses prêteurs bancaires à une modification par voie d'avenant de la clause de changement de contrôle de ses financements bancaires existants afin que la réalisation de l'offre publique d'acquisition initiée par BWGI, déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 24 avril 2025 ne déclenche pas leur exigibilité anticipée.Crédit Agricole Leasing & Factoring a par ailleurs consenti dans ce cadre à une extension de la durée de ces programmes d'affacturage du 1er décembre 2025 au 1er juin 2026", ajoute un communiqué du fabricant de verres.