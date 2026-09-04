Air France-KLM et Lufthansa à la conquête de TAP, Lisbonne veut faire monter les enchères

Alors que les deux prétendants ont présenté des offres jugées très proches, le gouvernement portugais entend profiter de leur rivalité pour obtenir de meilleures conditions. Air France-KLM et Lufthansa vont devoir abattre leurs dernières cartes pour s'offrir jusqu'à 49,9% de TAP.

Qui parviendra à séduire TAP et l'Etat portugais ? Air France-KLM et Lufthansa rivalisent depuis des mois pour s'attirer les faveurs de Parpública, la société qui gère les participations de l'Etat portugais, et prendre entre 44,9% et 49,9% dans TAP, la société nationale portugaise, dans le cadre de sa privatisation.

L'enjeu dépasse la simple prise de participation. Pour les deux prétendants, mettre la main sur une part conséquente de TAP permettrait de renforcer leur présence dans le sud de l'Europe et de profiter du positionnement de la compagnie portugaise sur les liaisons internationales.

Chez Lufthansa, l'ambition affichée est de renforcer TAP Air Portugal au sein de Star Alliance, afin d'établir un partenariat de long terme et d'accompagner le développement durable de la compagnie nationale.

Du côté d'Air France-KLM, les arguments ne manquent pas non plus : faire de Lisbonne un hub majeur en Europe du Sud, renforcer les liaisons vers les Amériques et l'Afrique ou encore développer les activités de maintenance au Portugal aux côtés de TAP Maintenance & Engineering, son partenaire depuis plus de 20 ans. Le transporteur européen mise également sur son partenariat avec Delta Air Lines, susceptible de favoriser le développement d'une coopération commerciale avec TAP.

Mais au-delà des promesses, c'est aussi la taille des chèques qui risque de départager les deux prétendants. Les offres soumises en juillet par les deux compagnies, dont les modalités n'ont pas été divulguées, seraient "globalement très similaires", croit savoir Arthur Kuntz, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

De quoi placer le gouvernement portugais en position de faire monter les enchères. Lisbonne a ainsi fait savoir qu'elle souhaitait obtenir de meilleures conditions avant de sélectionner son partenaire stratégique.

Air France-KLM et Lufthansa sont donc invitées à revoir leur copie. A elles, désormais, de trouver les arguments (et le prix) capables de faire la différence.