Air France-KLM et easyJet ? Oddo BHF partage son analyse

L'analyste maintient sa note de "surperformance" sur le titre Air France-KLM, assorti d'un objectif de cours inchangé à 12,2 euros.

Alors que le fond d'investissement Castlelake envisage une opération sur easyJet, Ben Smith, CEO de Air France-KLM a déclaré en marge de la conférence IATA de Rio, que son groupe n'était impliqué dans aucune opération à ce stade, mais qu'il accepterait de décrocher son téléphone si Castlelake l'appelait pour discuter d'une proposition.

Selon Oddo BHF, l'intérêt affiché par Air France-KLM pour une éventuelle opération autour d'easyJet est "compréhensible" compte tenu des créneaux horaires "très impressionnants" détenus par la compagnie britannique et de la complémentarité potentielle avec Transavia.

Contacté en fin de semaine par Zonebourse, le groupe de transport indiquait ne pas avoir été en contact avec Castlelake sur ce dossier.

"Air France-KLM attend la validation par les autorités de la concurrence de sa prise de position majoritaire dans le capital de SAS et participe au process de privatisation de TAP Air Portugal. Le groupe est donc déjà dans d'autres process de consolidation", nous indiquait aussi une source proche du dossier.

Selon Oddo BHF, les priorités du groupe doivent donc rester l'intégration de SAS et les discussions autour de TAP, "dans un contexte de contraintes bilancielles et de risques antitrust élevés".

L'analyste ajoute par ailleurs que le titre offre un fort effet de levier à une amélioration des coûts unitaires et à une stabilisation de l'environnement, tout en se traitant sur des multiples VE/EBITDA jugés "attractifs".

Le titre Air France-KLM recule de près de 2% ce matin à Paris, dans un contexte de hausse des prix du carburant ( 2,5% sur le Brent, à 97,7 USD le baril), après de nouveaux échanges de tirs ces dernières heures entre Israël et l'Iran. En revanche, le titre easyJet est stable.