Air France-KLM écope de €368 mlns d'amendes pour pratiques anticoncurrentielles

Air France-KLM AIRF.PA a déclaré lundi prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne confirmant une condamnation antérieure pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes relatives pour un total de 368 millions d’euros.

Jeudi dernier, Air France KLM, British Airways et d’autres compagnies aériennes ont perdu leur litige avec l’UE concernant des amendes infligées pour entente illicite, d'un montant total de 776 millions d'euros, mettant ainsi fin à une saga qui durait depuis plus de deux décennies.

Dans un communiqué, le transporteur précise que le montant total sera payé en mars 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)