Air France-KLM dépasse les attentes annuelles et renoue avec les 100 millions de passagers
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 08:28
Sur l'année, Air France-KLM a franchi de nouveau le cap des 100 millions de passagers transportés, un niveau déjà atteint en 2018, grâce notamment à une augmentation de 4,9% de ses capacités. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,9% pour atteindre 33,01 MdsEUR. Le résultat opérationnel a grimpé de 25% à 2 MdsEUR, portant la marge opérationnelle à 6,1%, contre 5,1% en 2024. Le bénéfice net a été multiplié par plus de trois pour ressortir à 1,75 MdEUR en 2025.
Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel s'est élevé à 393 MEUR, à comparer aux 307 MEUR attendus par les analystes selon le consensus du groupe. Le chiffre d'affaires s'est établi à 8,19 MdsEUR, légèrement au-dessus des 8,17 MdsEUR anticipés.
Pour 2026, Air France-KLM vise une croissance de ses capacités comprise entre 3% et 5%, principalement tirée par le long-courrier et par Transavia. La filiale low-cost devrait voir ses capacités augmenter de 10%, après une hausse de 15% en 2025.
Le groupe a toutefois indiqué que le premier trimestre pourrait être affecté par les perturbations météorologiques survenues début janvier à l'aéroport de Schiphol, près d'Amsterdam, qui ont conduit à de nombreuses annulations de vols.
Enfin, Air France-KLM prévoit de finaliser au second semestre la montée au capital de la compagnie scandinave SAS, en rachetant les participations de Castlelake et Lind Invest conformément à l'accord signé en juillet 2025. À terme, le groupe détiendrait 60,5% du capital de SAS, l'Etat danois conservant 26,4%.
Valeurs associées
|11,6150 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
