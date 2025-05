Air France KLM, Delta Air Lines et Korean Air vont prendre une participation dans WestJet

(AOF) - Les groupes de transport aérien Delta Air Lines et Korean Air vont renforcer leurs partenariats avec WestJet. Les deux projettent d’acquérir des participations indépendantes représentants au total 25 % du capital de la compagnie aérienne canadienne à bas coûts pour un montant de 550 millions de dollars américains auprès de Onex Partners, de ses fonds affiliés et co-investisseurs. Dans le détail, Delta Air Lines investira 330 millions de dollars pour obtenir une participation de 15 %, tandis que Korean Air dépensera 220 millions de dollars pour 10 %.

L'objectif est " d'aligner davantage les intérêts des compagnies aériennes, d'offrir de nouveaux avantages à leurs clients respectifs et de renforcer la connectivité entre le Canada et l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et au-dela " selon le communiqué de presse.

Une fois ces transactions effectuées, Delta Air Lines aura le droit et a l'intention de vendre et de transférer 2,3 % du capital de WestJet à son partenaire de co-entreprise, Air France-KLM pour 50 millions de dollars.