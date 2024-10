Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France/KLM : chute encore de -3% (à 8,17E), -13% en 72H information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Les tensions au Proche Orient jette un ombre sur le trafic aérien dans la région et sur le tourisme, sans oublier le risque de voir le prix du kérosène remonter fortement (+4% sur le pétrole mardi).

Air-France/KLM chute encore de -3% (vers 8,17E), ce qui s'ajoute aux -7% perdus mardi et -3,25% lundi : 13% de repli depuis lundi et le support des 8,40E est largement enfoncé.

Les prochains supports sont désormais tout proches (à 2 ou 3% des niveaux actuels) à 8,00E puis 7,9E (support de la mi-juillet).









Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,13 EUR Euronext Paris -3,31%