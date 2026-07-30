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Air France-KLM bat les attentes au T2, revoit à la baisse ses perspectives de capacité
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:00
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Air France-KLM AIRF.PA a publié jeudi un résultat opérationnel ajusté supérieur aux attentes au deuxième trimestre, citant les recettes réalisées avec les vols long-courriers et premium, même si le groupe a revu à la baisse ses perspectives de capacité pour l'année en raison d'une demande modérée.

Sur la période avril-juin, son résultat opérationnel ajusté est ressorti à 484 millions d'euros, un montant en baisse par rapport à un an plus tôt (736 millions d'euros) mais supérieur au consensus de 327 millions d'euros selon des données compilées par l'entreprise franco-néerlandaise.

"Nous avons réalisé une solide performance commerciale, portée par une demande toujours soutenue pour les voyages dans les classes Premium, notamment de et vers l'Asie et l'Amérique du Nord", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, dans un communiqué.

Face au ralentissement constaté dans l'industrie, sur fond de hausse des prix du carburant et de capacités réduites en raison de la guerre au Moyen-Orient, la compagnie aérienne poursuit la "premiumisation" de son offre et a relevé les prix de ses billets afin de maintenir des bénéfices.

Comme ses concurrents, Air France-KLM entend capitaliser sur la saison estivale, traditionnellement lucrative, pour éviter des difficultés financières plus tard dans l'année.

Le groupe a fait savoir jeudi qu'il revoyait à la baisse ses perspectives de capacité pour 2026, avec une hausse attendue de 2% à 3% contre 2%-4% auparavant. Pour les vols long-courriers sur le réseau Air France-KLM, la capacité est anticipée en baisse de 1%, contre stable auparavant.

La facture carburant du groupe devrait s'établir sur l'année à 8,9 milliards de dollars, soit un montant revu à la baisse de 4%, grâce à la compensation et à une optimisation avec des appareils plus modernes.

Avec 10,3 milliards d'euros de liquidités disponibles à fin juin, Air France-KLM pourrait être en mesure de saisir des opportunités de consolidation, le conflit au Moyen-Orient ayant plombé les prévisions de bénéfice annuel dans le secteur et contraint des compagnies aériennes d'envergure moindre à une restructuration ou un rachat.

Mercredi, Air France-KLM a annoncé avoir remis une offre engageante en vue d'une prise de participation de plus de 40% du capital de TAP Air Portugal. Le groupe fait face à la concurrence de Lufthansa LHAG.DE , également désireux de bénéficier des liaisons aériennes de TAP depuis Lisbonne vers le Brésil, des pays d'Afrique et les Etats-Unis.

(Alessandro Parodi à Gdansk; version française Jean Terzian, édité par Augustin Turpin)

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