Air France-KLM baisse, Barclays s'inquiète de la géopolitique et des tempêtes hivernales

Un avion aux couleurs d'Air France. (crédit photo : Unsplash / Daniel Eledut )

Air France-KLM AIRF.PA recule nettement en Bourse mercredi, pénalisé par une dégradation de la recommandation de Barclays qui s'inquiète de la faiblesse du trafic nord-atlantique et de l'impact des tempêtes hivernales en Europe qui ont perturbé l'activité des aéroports.

A 09h15 GMT, le titre de la compagnie aérienne recule de 3,37% à 10,89 euros, parmi les plus forts replis du SBF 120

.SBF120 , en hausse de 0,39% au même moment.

Barclays a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne", estimant que la compagnie est exposée à une faiblesse attendue du trafic nord-atlantique, particulièrement sur le segment premium où se situe Air France-KLM.

Les compagnies aériennes ont fait état d'un trafic faible lors du troisième trimestre, particulièrement sur les liaisons nord-atlantiques, qu'elles ont attribué à une effet retard des droits de douane annoncés par Donald Trump lors du "Liberation Day" en avril et se montrées confiantes pour la fin d'année, notent les analystes de Barclays.

"A notre avis, cela pourrait être de faux espoirs", ajoutent-ils.

Selon eux, la faiblesse du marché s'explique par les tensions géopolitiques qui pèsent sur la demande en Europe vers les Etats-Unis tandis que les restrictions dans la politique migratoire américaine freinent les flux en provenance d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud.

"Nous pensons que ces tendances vont se maintenir et même s'accentuer compte tenu des récents développements géopolitiques concernant le Venezuela et le Groenland", préviennent les analystes de Barclays.

Ils notent aussi les perturbations de l'activité d'Air France-KLM en raison de tempêtes hivernales qui ont freiné le trafic, notamment à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam.

"Nous prévoyons un impact de près de 100 millions d'euros dû à ces conditions météorologiques", indiquent les analystes de Barclays.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)