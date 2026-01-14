 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM baisse, Barclays s'inquiète de la géopolitique et des tempêtes hivernales
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 10:28

Un avion aux couleurs d'Air France. (crédit photo : Unsplash / Daniel Eledut )

Un avion aux couleurs d'Air France. (crédit photo : Unsplash / Daniel Eledut )

Air France-KLM AIRF.PA recule nettement en Bourse mercredi, pénalisé par une dégradation de la recommandation de Barclays qui s'inquiète de la faiblesse du trafic nord-atlantique et de l'impact des tempêtes hivernales en Europe qui ont perturbé l'activité des aéroports.

A 09h15 GMT, le titre de la compagnie aérienne recule de 3,37% à 10,89 euros, parmi les plus forts replis du SBF 120

.SBF120 , en hausse de 0,39% au même moment.

Barclays a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne", estimant que la compagnie est exposée à une faiblesse attendue du trafic nord-atlantique, particulièrement sur le segment premium où se situe Air France-KLM.

Les compagnies aériennes ont fait état d'un trafic faible lors du troisième trimestre, particulièrement sur les liaisons nord-atlantiques, qu'elles ont attribué à une effet retard des droits de douane annoncés par Donald Trump lors du "Liberation Day" en avril et se montrées confiantes pour la fin d'année, notent les analystes de Barclays.

"A notre avis, cela pourrait être de faux espoirs", ajoutent-ils.

Selon eux, la faiblesse du marché s'explique par les tensions géopolitiques qui pèsent sur la demande en Europe vers les Etats-Unis tandis que les restrictions dans la politique migratoire américaine freinent les flux en provenance d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud.

"Nous pensons que ces tendances vont se maintenir et même s'accentuer compte tenu des récents développements géopolitiques concernant le Venezuela et le Groenland", préviennent les analystes de Barclays.

Ils notent aussi les perturbations de l'activité d'Air France-KLM en raison de tempêtes hivernales qui ont freiné le trafic, notamment à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam.

"Nous prévoyons un impact de près de 100 millions d'euros dû à ces conditions météorologiques", indiquent les analystes de Barclays.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,7600 EUR Euronext Paris -4,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/01/2026 à 10:28:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank