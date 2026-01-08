 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM annonce le succès de son émission d'obligations de €650 mlns d'obligations
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 19:03

Air France KLM SA AIRF.PA :

* SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT DE 650 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME EMTN

* LA MATURITÉ EST DE 5 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,875%

Texte original nGNE7yg8XW Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,8700 EUR Euronext Paris -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank