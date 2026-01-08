Air France-KLM annonce le succès de son émission d'obligations de €650 mlns d'obligations

Air France KLM SA AIRF.PA :

* SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT DE 650 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME EMTN

* LA MATURITÉ EST DE 5 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,875%

(Rédaction de Gdansk)