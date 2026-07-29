Air France-KLM a soumis une offre engageante pour acquérir jusqu'à 49,9% du capital de TAP Air Portugal

Le premier Airbus A330neo destiné à la compagnie aérienne TAP Air Portugal est visible au centre de livraison d'Airbus à Colomiers, près de Toulouse
Air France-KLM a indiqué mercredi avoir remis à Parpública une offre engageante en vue de l'acquisition d'une participation comprise entre 44,9% et 49,9% du capital de TAP Air Portugal.
Delta Air Lines, partenaire de joint-venture et actionnaire d'Air France-KLM, soutient et est aligné avec cette offre, précise le communiqué de la compagnie aérienne française
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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