Air France-KLM a soumis une offre engageante pour acquérir jusqu'à 49,9% du capital de TAP Air Portugal

Air France-KLM AIRF.PA a indiqué mercredi avoir remis à Parpública une offre engageante en vue de l'acquisition d'une participation comprise entre 44,9% et 49,9% du capital de TAP Air Portugal.

Delta Air Lines DAL.N , partenaire de joint-venture et actionnaire d'Air France-KLM, soutient et est aligné avec cette offre, précise le communiqué de la compagnie aérienne française

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)