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Air France-KLM a soumis une offre engageante pour acquérir jusqu'à 49,9% du capital de TAP Air Portugal
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 18:42
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Air France-KLM AIRF.PA a indiqué mercredi avoir remis à Parpública une offre engageante en vue de l'acquisition d'une participation comprise entre 44,9% et 49,9% du capital de TAP Air Portugal.

Delta Air Lines DAL.N , partenaire de joint-venture et actionnaire d'Air France-KLM, soutient et est aligné avec cette offre, précise le communiqué de la compagnie aérienne française

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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