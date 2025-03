Air-France/KLM : -12% en 48H, après +40% du 4 au 6 mars information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM corrige de -12% en 48H, après une envole +40% du 4 au 6 mars (jusque vers 12,16E).

Une consolidation classique de -50% valide un objectif de 10,40E (pas si lointain), le support suivant serait 9,50E (ex-zénith du 28/10/2024) tandis que le comblement du 'gap' des 9,145E du 6 mars apparaît un objectif plus 'moyen terme'.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 10,63 EUR Euronext Paris -7,00%