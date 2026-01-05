 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air-France : fausse sortie au-delà des 12E, du soutien à 11,3E
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 14:33

Etrange séquence "porte de saloon" sur Air-France qui effectue une fausse sortie au-delà des 12E le 2 janvier, puis qui rechute de -6% vers 11,5E : le titre devrait retrouver du soutien à 11,3E, au niveau de la MM20 puis vers 10,85E (MM100).

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,6250 EUR Euronext Paris -5,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank