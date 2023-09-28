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Air France et Transavia seraient "les plus impactées" par la taxation des concessions aéroportuaires- Air France
information fournie par Reuters28/09/2023 à 09:17

28 septembre (Reuters) - Air France KLM SA AIRF.PA :

* LE GROUPE AIR FRANCE A PRIS CONNAISSANCE DU PROJET DE TAXATION DES CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2024

* AIR FRANCE ET TRANSAVIA SERAIENT DE TRÈS LOIN LES COMPAGNIES LES PLUS IMPACTÉES PAR CETTE MESURE, AU DÉTRIMENT DU RÉTABLISSEMENT DE LEUR RENTABILITÉ

* C'EST D'AUTANT PLUS INQUIÉTANT QUE CE PROJET INTRODUIT DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES COMPAGNIES FRANÇAISES ET LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES COMME RYANAIR

* IL EST ESSENTIEL QUE LE CADRE FISCAL FRANÇAIS PRÉSERVE LA TRAJECTOIRE EXIGEANTE ET AMBITIEUSE DE DÉCARBONATION DE L'AÉRIEN ET GARANTISSE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ÉQUITABLE

Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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