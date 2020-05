Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France arrête l'exploitation de l'A380 avec le coronavirus Reuters • 20/05/2020 à 17:32









AIR FRANCE ARRÊTE L'EXPLOITATION DE L'A380 AVEC LE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé mercredi, en raison de la pandémie de coronavirus, l'arrêt définitif de l'exploitation des A380 par Air France, initialement prévu fin 2022, ce qui se traduira par un impact de 500 millions d'euros dans ses comptes du deuxième trimestre lié à la dépréciation de sa flotte de très gros porteurs d'Airbus. "Face à la crise de la COVID-19 et compte tenu de son impact sur les niveaux d'activité prévus, le groupe Air France-KLM annonce aujourd'hui l'arrêt définitif de l'exploitation des Airbus A380 d'Air France", déclare le groupe dans un communiqué, en soulignant que cela répond aussi à la volonté de simplification de sa flotte et de réduction de ses émissions polluantes. Air France est propriétaire de cinq A380 et en loue quatre autres. "Les Airbus A380 seront remplacés par des appareils de nouvelle génération, comme l'Airbus A350 et le Boeing 787, dont les livraisons sont en cours", ajoute Air France-KLM. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

