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Air China Cargo commande 4 Airbus A350F supplémentaires
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 11:48

Après une première commande passée en 2025, cette nouvelle opération du transporteur chinois porte à 10 appareils sa commande totale de cargos A350F auprès d'Airbus, afin de renforcer sa flotte long-courrier.

Air China Cargo annonce la signature d'un accord avec Airbus pour l'achat de 4 cargos A350F supplémentaires, portant sa commande totale à 10 appareils. La compagnie avait déjà commandé 6 exemplaires en novembre 2025.

Le vice-président Wang Hongyan explique que "cette décision vise à optimiser la structure de flotte du groupe et à accroître ses capacités de transport afin de répondre à la demande du marché international du fret aérien".

Air China Cargo exploite actuellement 8 Airbus A330-200P2F, introduits fin 2023. Les futurs A350F viendront compléter cette flotte sur les liaisons long-courriers et moyen-long-courriers.

Airbus souligne que l'A350F peut transporter jusqu'à 111 tonnes sur 8 700 kilomètres. L'appareil, fabriqué à plus de 70% à partir de matériaux avancés, consomme jusqu'à 20% de carburant en moins que les avions de génération précédente de capacité comparable.

A fin avril 2026, l'A350F totalisait 101 commandes auprès de 14 clients.

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