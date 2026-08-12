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Air Canada table sur une forte affluence cet automne ; son cours bondit après la conclusion d'un accord concernant son programme de fidélité
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 16:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires issus de la conférence téléphonique et le cours d'ouverture de l'action)

* Des fonds s'engagent à investir 2,5 milliards de dollars canadiens pour acquérir une participation minoritaire dans le programme de fidélité Aeroplan

* Air Canada vise un bénéfice de base ajusté compris entre 2,9 et 3,2 milliards de dollars canadiens en 2026

* Fitch revoit à la hausse la perspective d'Air Canada, la faisant passer de « stable » à « positive », et confirme la note de défaut de l'émetteur à « BB »

par Allison Lampert et Nandan Mandayam

Air Canada a déclaré mercredi qu’elle s’attendait à l’une de ses meilleures saisons d’automne, grâce notamment aux voyages d’affaires, malgré des pressions sur les coûts qui ont conduit la compagnie aérienne à fixer son dernier objectif annuel de bénéfice de base en dessous des attentes des analystes.

L'action Air Canada a bondi de 14 % en début de séance après l'annonce d'un accord conclu par des fonds visant à acquérir une participation minoritaire dans son programme de fidélité Aeroplan. La plus grande compagnie aérienne canadienne a rétabli mardi son objectif de bénéfice récurrent annuel , mais à un niveau inférieur à ses perspectives précédemment suspendues en raison de la volatilité liée à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran .

« Nous envisageons un contexte très favorable pour l’automne, sans doute l’un des plus solides () que nous ayons jamais connus », a déclaré Mark Galardo, directeur commercial d’Air Canada, aux analystes.

La compagnie aérienne constate une saisonnalité moins marquée que les années précédentes, où les voyages se concentraient sur les mois de pointe comme l’été, et alors que la demande de voyages d’affaires augmente à l’automne.

HAUSSE DES COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE CARBURANT

Les voyageurs américains et canadiens continuent de prendre l’avion à l’international et de dépenser sans compter pour les offres haut de gamme des compagnies aériennes, ce qui aide les transporteurs nord-américains dont les bilans sont mis à rude épreuve par la hausse des coûts de main-d’œuvre et la volatilité des prix du carburant due à la guerre au Moyen-Orient.

John Di Bert, directeur financier d’Air Canada, a déclaré aux analystes qu’il s’attendait à ce que les coûts de la compagnie augmentent plus lentement au cours du second semestre, les coûts unitaires devant progresser de 4 % à 5 %. Le coût ajusté par siège-mille disponible a augmenté de 6,55 % au cours du premier semestre.

La société prévoit d’afficher pour 2026 un bénéfice de base ajusté compris entre 2,9 milliards de dollars canadiens (et 3,2 milliards de dollars canadiens), contre une fourchette de 2,08 milliards de dollars canadiens auparavant. Avant la suspension de ses prévisions, elle tablait sur un bénéfice compris entre 3,35 et 3,75 milliards de dollars canadiens.

Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 3,23 milliards de dollars canadiens.

Le kérosène représente généralement environ un quart des coûts d’exploitation des compagnies aériennes, ce qui les rend vulnérables aux hausses ou aux fluctuations soudaines de son prix.

Air Canada prévoit de compenser, pour le troisième trimestre, environ 60 % de la hausse estimée des dépenses de kérosène par rapport à ses hypothèses avant le début de la guerre en Iran fin février. Ce chiffre inclut les gains de couverture attendus. La compagnie prévoit de compenser 100 % de la hausse des coûts de carburant pour le quatrième trimestre.

Air Canada a annoncé mardi que des fonds gérés par Blackstone et trois fonds canadiens réalisaient un investissement minoritaire de 2,5 milliards de dollars canadiens dans le programme de fidélité de la compagnie, Aeroplan. La compagnie aérienne utiliserait en partie le produit de cette opération pour rembourser sa dette.

« Cette opération ne fait que renforcer davantage notre bilan, crée de la valeur pour toutes les parties prenantes et constitue une étape importante sur la voie menant à une notation "investment grade" », a déclaré le directeur général Michael Rousseau aux analystes.

Fitch Ratings a révisé mardi la perspective de notation d’Air Canada, la faisant passer de « stable » à « positive », en invoquant l’accord concernant Aeroplan, et a confirmé la note de défaut de l’émetteur à BB.

(1 dollar américain = 1,3915 dollar canadien)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2026 à 16:31:20.

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