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Air Canada table sur une forte affluence cet automne, mais doit faire face à des pressions sur ses coûts
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air Canada a déclaré mercredi qu’elle s’attendait à l’une de ses meilleures saisons d’automne, grâce à la demande des voyageurs d’affaires, malgré les pressions persistantes sur les coûts qui ont conduit la compagnie aérienne à fixer son dernier objectif de bénéfice annuel de base à un niveau inférieur aux prévisions des analystes.

Mardi, la plus grande compagnie aérienne canadienne a rétabli son objectif de bénéfice annuel de base , mais à un niveau inférieur à ses prévisions précédemment suspendues en raison de la volatilité liée à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

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