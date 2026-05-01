Air Canada suspend ses prévisions pour 2026 en raison des incertitudes liées à la guerre en Iran, malgré une forte demande en matière de voyages

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* Dépasse les prévisions de chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une demande qui résiste malgré la hausse des tarifs

* Suspension du programme de rachat d'actions; réévaluation ultérieure

* Suppression des liaisons les moins rentables

(Réécriture avec les commentaires issus de la conférence téléphonique) par Shivansh Tiwary et Allison Lampert

Air Canada AC.TO a suspendu jeudi ses prévisions pour 2026, car la hausse des prix du kérosène due à la guerre en Iran a créé une incertitude quant aux coûts, alors même que la demande de voyages restait solide.

La compagnie aérienne a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et a annoncé une perte ajustée inférieure aux prévisions, grâce à une demande résiliente, en particulier de la part des clients haut de gamme capables d'absorber des tarifs plus élevés.

La plus grande compagnie aérienne du Canada suspendra également ses rachats d'actions à court terme et réexaminera cette décision au cours du second semestre.

Le prix du carburant, qui représente généralement environ un quart des coûts d'exploitation, a presque doublé depuis le début du conflit fin février, ce qui a conduit les transporteurs à réduire leurs capacités, à augmenter leurs tarifs et à facturer des frais plus élevés pour des services tels que les bagages enregistrés.

Air Canada, qui a emboîté le pas à Alaska Airlines

ALK.N en suspendant ses prévisions pour l'ensemble de l'année, a déclaré avoir mis en œuvre plusieurs vagues d'augmentations tarifaires ainsi qu'une hausse des frais liés aux services annexes. La compagnie supprime également les liaisons les moins rentables et réduit le nombre de vols là où la demande est plus faible.

"Soutenues par une demande solide, nos prévisions pour le deuxième trimestre 2026 reflètent notre intention de compenser entre 50% et 60% de la hausse estimée des coûts de carburant grâce à diverses mesures commerciales et de réduction des coûts", a déclaré jeudi Michael Rousseau, directeur général d'Air Canada.

"Malgré les hausses de tarifs liées au carburant, nous continuons d’observer une forte demande sur l’ensemble du réseau et tout au long de la courbe de réservation."

La compagnie aérienne a publié des prévisions de bénéfice de base pour le deuxième trimestre, tablant sur un Ebitda ajusté compris entre 575 millions de dollars canadiens (423,35 millions de dollars) et 725 millions de dollars canadiens.

Elle prévoit de payer en moyenne environ 1,28 dollar canadien par litre de kérosène au deuxième trimestre, en tenant compte des gains liés à la couverture.

La compagnie aérienne montréalaise Air Canada a déclaré un chiffre d'affaires d'exploitation de 5,785 milliards de dollars canadiens pour le trimestre clos le 31 mars. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,393 milliards de dollars canadiens.

Elle a également annoncé une perte ajustée de 0,05 dollar canadien par action, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 0,45 dollar canadien.

(1 $ = 1,3582 dollar canadien)