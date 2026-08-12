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Air Canada réaffirme ses prévisions de bénéfice annuel de base
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 00:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air Canada AC.TO a rétabli mardi son objectif de bénéfice annuel de base, les compagnies aériennes disposant désormais d’une plus grande visibilité sur les prix du carburant après des mois de volatilité provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

La plus grande compagnie aérienne canadienne prévoit désormais d'afficher pour 2026 un bénéfice de base ajusté compris entre 2.9 milliards de dollars canadiens (2.08 milliards de dollars) et 3.2 milliards de dollars canadiens. Avant la suspension, elle tablait sur un bénéfice compris entre 3.35 milliards et 3.75 milliards de dollars canadiens.

(1 dollar = 1.3926 dollar canadien)

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