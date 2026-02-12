Air Canada prévoit un bénéfice de base pour 2026 supérieur aux estimations en raison de la vigueur de la demande internationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air Canada AC.TO a prévu un bénéfice de base pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, stimulé par une forte demande sur les liaisons internationales en dehors des États-Unis et une hausse des voyages haut de gamme.

Le transporteur national canadien s'attend à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements pour 2026 se situe entre 3,35 milliards de dollars canadiens (2,46 milliards de dollars canadiens) et 3,75 milliards de dollars canadiens, comparativement aux attentes moyennes des analystes qui étaient de 3,5 milliards de dollars canadiens.

(1 $ = 1,3609 dollar canadien)