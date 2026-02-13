Air Canada prévoit un bénéfice de base pour 2026 légèrement supérieur aux estimations en raison de la demande internationale

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Shivansh Tiwary et Abhinav Parmar

Air Canada AC.TO a prévu un bénéfice de base pour 2026 légèrement supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur une forte demande sur les routes internationales en dehors des États-Unis et sur une augmentation des voyages haut de gamme.

Même si la demande intérieure montre des signes de ralentissement, les voyages internationaux sont restés un point relativement positif, ce qui a permis aux transporteurs disposant de vastes réseaux à l'étranger de tirer leur épingle du jeu.

Les fortes réservations pour les vols long-courriers et la demande soutenue de cabines haut de gamme ont aidé le transporteur canadien à compenser la faiblesse des liaisons entre les États-Unis et le Canada.

Le transporteur national canadien prévoit un bénéfice annuel ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de l'ordre de 3,35 milliards de dollars canadiens (2,46 milliards de dollars canadiens) à 3,75 milliards de dollars canadiens, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 3,5 milliards de dollars canadiens.

La compagnie aérienne prévoit que sa capacité en sièges-milles disponibles, une mesure clé de la capacité de transport de passagers, augmentera de 3,5 % à 5,5 % en 2026.

La compagnie a déclaré qu'elle avait su faire face à l'évolution de la demande, à une interruption de travail pendant l'été et à des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques plus larges pour obtenir des résultats, et a noté une forte dynamique de réservation pour 2026 ainsi que des opportunités liées aux investissements à venir dans la flotte.

"L'inflation découlant de ses diverses conventions collectives ainsi que les retards de livraison d'aéronefs exerceront une pression sur le coût par siège-mille disponible de CASMex (, à l'exclusion du carburant), en 2026 ", ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note.

Le mois dernier, Air Canada a dévoilé des plans pour élargir son horaire d'hiver à l'Europe et à l'Amérique latine, car la demande demeure ferme dans ces régions, même si certaines parties du marché nord-américain perdent de l'élan.

En début de semaine, Air Canada a également commandé huit Airbus A350-1000, avec des options pour huit autres, dans le cadre de son plan de renouvellement de flotte, afin d'améliorer son offre de vols long-courriers et d'accroître son efficacité énergétique.

Le transporteur canadien a déclaré un bénéfice net de 296 millions de dollars canadiens, soit 1 dollar canadien par action, pour le quatrième trimestre, contre une perte de 644 millions de dollars canadiens, soit 1,81 dollar canadien par action, un an plus tôt.

Air Canada a déclaré des recettes d'exploitation totales de 5,77 milliards de dollars canadiens, contre 5,40 milliards de dollars canadiens l'année précédente.

(1 $ = 1,3616 dollar canadien)