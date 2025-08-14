Air Canada prévoit d'annuler 500 vols d'ici vendredi en prévision d'une grève imminente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat prévoit une grève samedi et exige une compensation totale pour le travail non rémunéré des hôtesses de l'air et des stewards

La complexité du réseau d'Air Canada nécessite une réduction précoce des services

Le redémarrage des opérations pourrait prendre une semaine, selon le chef de l'exploitation d'Air Canada

Air Canada AC.TO a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à annuler plusieurs dizaines de vols d'ici la fin de la journée et environ 500 vols d'ici la fin de la journée de vendredi, affectant 100 000 passagers, avant une grève prévue samedi par ses agents de bord syndiqués.

Mark Nasr, chef des opérations d'Air Canada, a déclaré que la complexité du réseau du transporteur, qui exploite plus de 250 appareils sur des vols à destination de plus de 65 pays, l'obligeait à commencer à réduire ses services dès maintenant.

Une grève frapperait le secteur touristique du pays au plus fort des voyages d'été et constituerait un nouveau test pour le gouvernement libéral au pouvoir, dirigé par la Première ministre Mark Carney, à qui le transporteur a demandé d'intervenir et d'imposer un arbitrage .

Air Canada et le transporteur à bas prix Air Canada Rouge transportent environ 130 000 clients par jour. Air Canada est également le transporteur étranger qui offre le plus grand nombre de vols vers les États-Unis.

Le transporteur américain United Airlines UAL.O , partenaire à code partagé d'Air Canada, a déclaré qu'il avait émis une dispense de voyage afin d'aider les clients à gérer leurs plans de voyage.

La reprise des activités d'Air Canada prendrait une semaine, a déclaré M. Nasr à des journalistes à Toronto.

"Ce n'est tout simplement pas le genre de système que nous pouvons démarrer ou arrêter en appuyant sur un bouton", a-t-il déclaré. "Pour que la fermeture se fasse en toute sécurité et de manière ordonnée, nous devons donc commencer par la fermeture

Les données de FlightAware montrent qu'Air Canada n'a annulé que quatre vols jusqu'à jeudi matin.

Plus tôt dans la journée, la ministre canadienne de l'emploi, Patty Hajdu, a exhorté le plus grand transporteur et le syndicat du pays àretourner à la table des négociations afin de parvenir à un accord qui permettrait d' éviter lesperturbations.

Un porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les 10 000 agents de bord du transporteur, a déclaré que les négociateurs d'Air Canada ne négocient pas et n'ont pas répondu à une proposition qu'ils ont faite en début de semaine.

"Nous pensons que la compagnie veut que le gouvernement fédéral intervienne et la renfloue

Le SCFP a déjà déclaré qu'il s'opposait à l'arbitrage obligatoire.

Arielle Meloul-Wechsler, chef des ressources humaines à Air Canada, a déclaré que le transporteur n'a jamais quitté la table.

"Nous sommes toujours disponibles pour négocier à tout moment, à condition que la transaction ait de la substance", a-t-elle déclaré.

Les dirigeants d'Air Canada se sont exprimés lors d'une conférence de presse qui s'est terminée abruptement en raison des protestations de membres du syndicat portant des pancartes.

Le conflit porte sur la manière dont les compagnies aériennes rémunèrent les agents de bord. Traditionnellement, la plupart des compagnies aériennes ne rémunèrent les hôtesses de l'air et les stewards que lorsque les avions sont en mouvement.

Toutefois, lors des dernières négociations contractuelles, les hôtesses de l'air et stewards d'Amérique du Nord ont demandé à être rémunérés pour les heures travaillées, notamment pour les tâches telles que l'embarquement des passagers et l'attente à l'aéroport avant et entre les vols.

Le syndicat a déclaré qu'Air Canada avait proposé de commencer à indemniser les agents de bord pour certaines tâches non rémunérées, mais seulement à hauteur de 50 % de leur taux horaire.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait proposé une augmentation de 38 % de la rémunération totale des agents de bord sur quatre ans, avec une augmentation de 25 % la première année.