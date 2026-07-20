 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Canada et Airbus misent sur les carburants d'aviation durables au Canada
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 16:43

Le transporteur aérien canadien et l'avionneur renforcent leur coopération afin de soutenir l'émergence d'une production nationale de carburants d'aviation durables à l'échelle commerciale.

Air Canada et Airbus comptent créer une plateforme de co-investissement en développement durable dotée d'environ 13,7 millions de dollars canadiens (environ 10 MUSD) pour soutenir le développement d'une filière canadienne de carburants d'aviation durables (ou SAF pour "Sustainable Aviation Fuel").

Les deux groupes souhaitent accélérer un projet canadien jusqu'à une décision finale d'investissement et poursuivront leurs échanges avec les pouvoirs publics afin de favoriser un cadre réglementaire adapté.

Pour concrétiser son engagement, Airbus a signé une entente de cinq ans dans le cadre du programme de voyages Laisser moins . Ce partenariat lié aux déplacements d'affaires permet aux participants d'obtenir des attributs environnementaux vérifiés associés au SAF.

Les deux entreprises estiment que le développement d'une filière nationale de carburant d'aviation durable pourrait renforcer la compétitivité du secteur tout en contribuant aux objectifs de décarbonation de l'aviation. Selon une étude réalisée par Airbus et la cabinet de conseil ICF, une production couvrant 40% de la demande canadienne en carburant d'aviation d'ici 2040 pourrait ajouter 32 MdsCAD (environ 22,8 MdsUSD) au PIB et créer 140 000 emplois.

Valeurs associées

AIRBUS
191,7800 EUR Euronext Paris -1,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent la séance en petite forme
    information fournie par AFP 20.07.2026 17:48 

    Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en petite forme, au premier jour d'une semaine marquée par une réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et des tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, Paris (+0,02%) et ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Commande record pour CFM International
    information fournie par Zonebourse 20.07.2026 17:45 

    A l'occasion du salon de Farnborough, la première compagnie aérienne indienne a officialisé la signature d'un protocole d'accord historique portant sur plus de 1 000 moteurs LEAP-1A. La compagnie à bas coûts a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Une consolidation vers les supports est probable
    GE AEROSPACE : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 20.07.2026 17:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBY SHEPHEARD )
    Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.07.2026 17:31 

    Airbus a annoncé lundi une commande de six avions A350 et deux commandes d'hélicoptères, à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Les six A350-1000 sont destinés à une compagnie saoudienne qui a effectué son vol inaugural ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 340,11 +0,02%
2CRSI
26,22 +1,00%
Pétrole Brent
88,09 +3,81%
VALERIO THER. (EX...
0,83 +36,07%
SOITEC
86,4 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank