Air Canada et Airbus misent sur les carburants d'aviation durables au Canada

Le transporteur aérien canadien et l'avionneur renforcent leur coopération afin de soutenir l'émergence d'une production nationale de carburants d'aviation durables à l'échelle commerciale.

Air Canada et Airbus comptent créer une plateforme de co-investissement en développement durable dotée d'environ 13,7 millions de dollars canadiens (environ 10 MUSD) pour soutenir le développement d'une filière canadienne de carburants d'aviation durables (ou SAF pour "Sustainable Aviation Fuel").

Les deux groupes souhaitent accélérer un projet canadien jusqu'à une décision finale d'investissement et poursuivront leurs échanges avec les pouvoirs publics afin de favoriser un cadre réglementaire adapté.

Pour concrétiser son engagement, Airbus a signé une entente de cinq ans dans le cadre du programme de voyages Laisser moins . Ce partenariat lié aux déplacements d'affaires permet aux participants d'obtenir des attributs environnementaux vérifiés associés au SAF.

Les deux entreprises estiment que le développement d'une filière nationale de carburant d'aviation durable pourrait renforcer la compétitivité du secteur tout en contribuant aux objectifs de décarbonation de l'aviation. Selon une étude réalisée par Airbus et la cabinet de conseil ICF, une production couvrant 40% de la demande canadienne en carburant d'aviation d'ici 2040 pourrait ajouter 32 MdsCAD (environ 22,8 MdsUSD) au PIB et créer 140 000 emplois.