Air Canada élargit ses liaisons hivernales vers l'Europe et l'Amérique latine
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air Canada AC.TO a annoncé mercredi qu'elle élargissait son réseau hivernal vers l'Europe et l'Amérique latine, misant sur la demande croissante de voyages internationaux haut de gamme.

Elle lancera de nouveaux vols vers la capitale de l'Équateur, Quito, à partir de ses plaques tournantes de Toronto et de Montréal à partir de décembre de cette année, en utilisant un Boeing BA.N 787 Dreamliner.

En Amérique du Nord, les compagnies aériennes misent de plus en plus sur les cabines haut de gamme, les voyages d'affaires et les programmes de fidélisation pour stimuler la croissance de leur chiffre d'affaires.

"Nous poursuivons notre expansion stratégique en Amérique latine, en profitant de la vigueur continue de la demande et des possibilités de fret, tout en tirant parti d'une nouvelle base Airbus AIR.PA A321 XLR à notre plaque tournante mondiale de Toronto-Pearson pour permettre un service toute l'année à destination de Copenhague et de Manchester ", a déclaré Mark Galardo, président du fret à Air Canada.

La semaine dernière, Air Canada a annoncé qu'elle élargissait sa liaison en proposant des vols sans escale à destination de Sapporo, à compter de décembre 2026.

Séparément, Unifor, qui représente 6 000 membres travaillant pour le transporteur, a déclaré qu'il avait ouvert les négociations collectives pour le personnel des aéroports et des services à la clientèle avant l'expiration du contrat le 28 février 2026.

