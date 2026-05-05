Air Astana triple ses pertes au 1er trimestre malgré une hausse de l'activité
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 11:22
Air Astana a enregistré une perte nette de 21,1 MUSD au titre du premier trimestre 2026, contre une perte de 7,3 MUSD un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires et autres revenus progressent en revanche de 13,2% à 331 MUSD, portés par une demande robuste et une amélioration des recettes unitaires.
Malgré cette dynamique commerciale, la rentabilité opérationnelle se dégrade nettement : l'EBITDAR (indicateur non-IFRS) recule de 19,6% à 48,2 MUSD, avec une marge de 14,6%, en repli de 5,9 points.
Cette contraction s'explique principalement par une forte inflation des coûts unitaires (CASK en hausse de 19,8%), liée notamment à des contraintes de capacité et à des coûts de maintenance élevés, dans un contexte marqué par les problèmes moteurs Pratt & Whitney. En parallèle, les revenus unitaires (RASK) progressent de 12,4%, sans compenser la hausse des coûts.
Sur le plan opérationnel, le trafic mesuré en RPK augmente de 3%, tandis que le coefficient de remplissage s'améliore à 83,3%. Le groupe a notamment réalloué rapidement ses capacités à la suite des perturbations au Moyen-Orient, favorisant des routes plus rentables, en particulier en Asie et sur les flux de transit Est-Ouest.
"Nous avons enregistré une croissance continue du chiffre d'affaires et du trafic malgré l'environnement de marché et les défis persistants liés aux coûts", a souligné le CEO Ibrahim Canliel, mettant en avant l'agilité du groupe face aux perturbations et sa capacité à capter la demande .
Côté bilan, la trésorerie s'établit à 442 MUSD, en baisse de 14%, avec un ratio cash/revenus de 29,6%, tout en restant conforme aux objectifs de moyen terme .
Dans ces conditions, Air Astana maintient sa stratégie d'expansion internationale et vise une marge d'EBITDAR dans le milieu à haut de la fourchette des 20% à horizon moyen terme, avec un levier financier inférieur à 3x. La capacité continuera d'être ajustée pour privilégier les routes à plus forte marge, dans un environnement qui reste marqué par des pressions inflationnistes.
A lire aussi
-
Guerre au Moyen-Orient : le transporteur Maersk annonce qu'un de ses navires a quitté le détroit d'Ormuz sous escorte américaine
Deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir "avec succès" ce passage stratégique, avait annoncé Washington lundi. Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a indiqué mardi 5 mai qu'un de ses navires battant pavillon ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,55% pour le Nasdaq .IXIC : * PALANTIR
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France dans des métiers liés à la transition énergétique, le numérique et les médias, a annoncé lundi le groupe présent dans la construction, les travaux publics, les télécommunications et les médias, a-t-il annoncé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer