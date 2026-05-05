 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Astana triple ses pertes au 1er trimestre malgré une hausse de l'activité
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 11:22

Si le groupe aérien kazakh affiche une hausse de ses revenus au premier trimestre 2026, il a vu sa rentabilité fortement pénalisée par la hausse des coûts.

Air Astana a enregistré une perte nette de 21,1 MUSD au titre du premier trimestre 2026, contre une perte de 7,3 MUSD un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires et autres revenus progressent en revanche de 13,2% à 331 MUSD, portés par une demande robuste et une amélioration des recettes unitaires.

Malgré cette dynamique commerciale, la rentabilité opérationnelle se dégrade nettement : l'EBITDAR (indicateur non-IFRS) recule de 19,6% à 48,2 MUSD, avec une marge de 14,6%, en repli de 5,9 points.

Cette contraction s'explique principalement par une forte inflation des coûts unitaires (CASK en hausse de 19,8%), liée notamment à des contraintes de capacité et à des coûts de maintenance élevés, dans un contexte marqué par les problèmes moteurs Pratt & Whitney. En parallèle, les revenus unitaires (RASK) progressent de 12,4%, sans compenser la hausse des coûts.

Sur le plan opérationnel, le trafic mesuré en RPK augmente de 3%, tandis que le coefficient de remplissage s'améliore à 83,3%. Le groupe a notamment réalloué rapidement ses capacités à la suite des perturbations au Moyen-Orient, favorisant des routes plus rentables, en particulier en Asie et sur les flux de transit Est-Ouest.

"Nous avons enregistré une croissance continue du chiffre d'affaires et du trafic malgré l'environnement de marché et les défis persistants liés aux coûts", a souligné le CEO Ibrahim Canliel, mettant en avant l'agilité du groupe face aux perturbations et sa capacité à capter la demande .

Côté bilan, la trésorerie s'établit à 442 MUSD, en baisse de 14%, avec un ratio cash/revenus de 29,6%, tout en restant conforme aux objectifs de moyen terme .

Dans ces conditions, Air Astana maintient sa stratégie d'expansion internationale et vise une marge d'EBITDAR dans le milieu à haut de la fourchette des 20% à horizon moyen terme, avec un levier financier inférieur à 3x. La capacité continuera d'être ajustée pour privilégier les routes à plus forte marge, dans un environnement qui reste marqué par des pressions inflationnistes.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Guerre au Moyen-Orient : le transporteur Maersk annonce qu'un de ses navires a quitté le détroit d'Ormuz sous escorte américaine
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.05.2026 11:38 

    Deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir "avec succès" ce passage stratégique, avait annoncé Washington lundi. Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a indiqué mardi 5 mai qu'un de ses navires battant pavillon ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 05.05.2026 11:36 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,55% pour le Nasdaq .IXIC : * PALANTIR

  • VUSIONGROUP : Une consolidation vers les supports est probable
    VUSIONGROUP : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 05.05.2026 11:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 11:20 

    Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France dans des métiers liés à la transition énergétique, le numérique et les médias, a annoncé lundi le groupe présent dans la construction, les travaux publics, les télécommunications et les médias, a-t-il annoncé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank