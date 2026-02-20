Air Astana lancera des vols saisonniers vers Chypre à l'été 2026
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:51
Air Astana annonce le lancement de vols saisonniers vers la ville balnéaire de Larnaca, à Chypre, au départ d'Astana et d'Almaty entre juin et septembre 2026.
Depuis Astana, les liaisons seront opérées du 2 juin au 5 septembre, les mardis et samedis, pour un temps de vol de 5 heures et 40 minutes. Au départ d'Almaty, les vols seront assurés du 4 juin au 6 septembre, les jeudis et dimanches, avec une durée de 6 heures et 5 minutes.
L'ensemble des rotations sera effectué en Airbus A321LR de dernière génération.
