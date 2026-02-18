Air Astana confirme une commande pouvant atteindre 15 Boeing 787 Dreamliner
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 11:21
Boeing annonce qu'Air Astana JSC a finalisé une commande pouvant aller jusqu'à 15 Boeing 787 Dreamliner, afin de développer et moderniser sa flotte d'avions gros-porteurs du constructeur américain. L'accord porte sur des 787-9 supplémentaires et faisait auparavant l'objet d'un engagement annoncé en novembre 2025.
Cette commande représente le plus important achat d'appareils jamais réalisé par la compagnie kazakhe. Elle permettra d'élargir ses opérations et d'améliorer l'expérience passagers sur les liaisons long-courrier.
En incluant 3 autres 787-9 qui seront livrés via des sociétés de leasing, la flotte de 787 d'Air Astana pourra atteindre jusqu'à 18 appareils, renforçant ainsi ses capacités sur le segment long-courrier.
Le titre Boeing a achevé la séance d'hier avec un gain de 0,4% à Wall Street et affiche une progression de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|244,150 USD
|NYSE
|+0,50%
A lire aussi
-
C'est un procès inédit dans la patrie de Jean-Paul II: un évêque polonais a comparu mercredi devant la justice pour avoir couvert des actes de pédocriminalité commis par des prêtres de son diocèse. Andrzej Jez est le premier haut dignitaire de l'Eglise catholique ... Lire la suite
-
Les positions ukrainiennes et russes "diffèrent" toujours sur des points clés, a indiqué mercredi le président Volodymyr Zelensky, après deux jours de pourparlers "difficiles" à Genève destinées à mettre fin à quatre ans de conflit en Ukraine. Ces négociations ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Meta Platforms, Cadence Design Systems, Analog Devices, Charles River Laboratories, précisions sur le secteur technologique, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats ... Lire la suite
-
Mort de Quentin Deranque: Rachida Dati met en cause "toute la gauche", dont son adversaire Emmanuel Grégoire
Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a mis en cause mercredi les députés élus sous la bannière du Nouveau Front populaire en 2024, dont son adversaire Emmanuel Grégoire, pour leurs liens avec La Jeune Garde, au coeur des suspicions dans la mort de Quentin ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer