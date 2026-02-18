 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Astana confirme une commande pouvant atteindre 15 Boeing 787 Dreamliner
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 11:21

La compagnie nationale kazakhe franchit une étape majeure dans la modernisation de sa flotte long-courrier avec sa plus importante commande d'avions à ce jour.

Boeing annonce qu'Air Astana JSC a finalisé une commande pouvant aller jusqu'à 15 Boeing 787 Dreamliner, afin de développer et moderniser sa flotte d'avions gros-porteurs du constructeur américain. L'accord porte sur des 787-9 supplémentaires et faisait auparavant l'objet d'un engagement annoncé en novembre 2025.

Cette commande représente le plus important achat d'appareils jamais réalisé par la compagnie kazakhe. Elle permettra d'élargir ses opérations et d'améliorer l'expérience passagers sur les liaisons long-courrier.

En incluant 3 autres 787-9 qui seront livrés via des sociétés de leasing, la flotte de 787 d'Air Astana pourra atteindre jusqu'à 18 appareils, renforçant ainsi ses capacités sur le segment long-courrier.

Le titre Boeing a achevé la séance d'hier avec un gain de 0,4% à Wall Street et affiche une progression de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BOEING CO
244,150 USD NYSE +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank