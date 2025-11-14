 Aller au contenu principal
Air Algérie a pris la livraison de son premier Airbus A330neo
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 12:10

Airbus annonce la livraison du premier Airbus A330-900 d'Air Algérie.

L'A330-900 jouera un rôle clé dans le plan de développement d'Air Algérie depuis Alger, permettant l'ouverture de nouvelles lignes transatlantiques et asiatiques.

Air Algérie va recevoir sept A330neo supplémentaires et deviendra ainsi le principal opérateur de ce type d'appareil en Afrique.

La cabine des A330neo d'Air Algérie est configurée en trois classes : 18 sièges entièrement inclinables en Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy.

Fin octobre 2025, la famille A330 avait enregistré plus de 1 900 commandes fermes auprès de plus de 130 clients à travers le monde.

Comme tous les appareils Airbus, l'A330neo est déjà capable de fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus ambitionne d'atteindre une compatibilité 100 % SAF d'ici 2030.

Valeurs associées

AIRBUS
203,1500 EUR Euronext Paris -3,38%
