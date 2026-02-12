« Aime avoir de l'argent liquide » : La lente séparation de la Deutsche Bank d'avec Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Deutsche Bank a continué à offrir ses services après avoir déclaré qu'elle mettrait fin aux liens avec Epstein

*

Les relations de la banque avec Epstein ont été révélées dans le cadre d'un accord conclu en 2020

*

L'arrestation d'Epstein a incité la Deutsche à fermer définitivement ses comptes

(Ajoute un contexte au paragraphe 23 sur le règlement de la Deutsche avec les victimes) par Tom Sims et John O'Donnell

La Deutsche Bank a continué à fournir des services à Jeffrey Epstein après avoir dit au financier en disgrâce qu'elle mettrait fin à la relation à la fin de 2018, ne fermant tous ses comptes qu'après son arrestation en juillet 2019, montrent les dossiers du ministère américain de la Justice.

Parmi les services que Deutsche DBKGn.DE a fournis à Epstein après que la banque allemande lui a dit qu'elle couperait ses liens, il y avait l'organisation rapide d'une commande faite le 9 avril 2019 pour 50 000 euros (59 300 $) en espèces en "grosses coupures" avant un voyage en Europe, montrent les documents.

Cela a déclenché une recherche de la carte d'identité d'Epstein par les employés de la banque après que la Deutsche ait découvert que celle qui se trouvait dans le dossier avait expiré en 2015, montrent-ils.

Epstein détenait encore au moins neuf comptes avec des soldes totalisant 1 776 680 $ auprès de la plus grande banque allemande au 3 mai 2019, selon un examen par Reuters des documents américains.

Reuters a examiné des centaines de documents du ministère de la Justice relatifs à Epstein et Deutsche, publiés ces dernières semaines sous la pression des victimes et des membres du Congrès.

Les documents, qui pourraient ne pas être exhaustifs, offrent une fenêtre sur la façon dont Deutsche a continué à financer Epstein, retardant la fin d'une relation qui a commencé en 2013.

"Comme nous l'avons dit en 2020, nous reconnaissons notre erreur d'avoir intégré Epstein en 2013 et les faiblesses de nos processus.... Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous regrettons profondément notre association avec Epstein", a déclaré Deutsche dans un communiqué.

La Deutsche n'a pas répondu aux questions détaillées de Reuters sur les transactions rapportées ici, qui montrent que la relation avec lui s'est poursuivie pendant des mois.

La banque basée à Francfort a déclaré dans un communiqué avoir "notifié Epstein en décembre 2018 que la banque avait l'intention de fermer ses comptes. La banque a travaillé pour s'assurer que les actifs d'Epstein ont été transférés hors de la banque dans les mois suivants".

La profondeur de la relation de la Deutsche avec Epstein a été confirmée en 2020 lorsqu'elle a accepté de payer 150 millions de dollars aux régulateurs dans le cadre d'un règlement pour avoir fourni des services bancaires au délinquant sexuel condamné pendant cinq ans.

Cet accord, signé par la Deutsche et son régulateur new-yorkais, indique que la banque a décidé de mettre fin à la relation et a informé Epstein par lettre le 21 décembre 2018 "qu'elle ne s'occuperait plus de ses comptes".

La lettre réelle, qui apparaît dans les dossiers du DOJ, donnait à Epstein jusqu'au 28 février pour vider ses comptes, permettant certains services jusqu'à cette date.

Les dossiers rendus publics montrent que, tout en liquidant les multiples comptes d'Epstein auprès de la banque, celle-ci lui a offert des services bien au-delà de cette date limite.

Elle l'a notamment aidé à restituer une caution de 10 000 euros versée par un concessionnaire Mercedes-Benz à Paris, ainsi qu'au moins deux commandes de devises de plus de 6 000 euros chacune.

Les dossiers montrent qu'il a fallu attendre la nouvelle de son arrestation le 6 juillet 2019, près de sept mois plus tard, pour que la Deutsche rompe définitivement avec Epstein en clôturant officiellement les comptes.

Dans les heures qui ont suivi l'arrestation d'Epstein, Fabrizio Campelli, alors responsable de la gestion de fortune de la Deutsche et aujourd'hui membre du conseil d'administration supervisant sa banque d'investissement, a envoyé un courriel à un adjoint avec un rapport d'information sur l'arrestation d'Epstein, en disant: « Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer qu'il n'est plus client actuellement? »

Campelli a refusé de commenter par l'intermédiaire d'un porte-parole de Deutsche.

Le trafic de courriels qui s'ensuit montre de nombreux comptes d'Epstein dans le système de la Deutsche, mais sans solde à ce moment-là. Deux d'entre eux contenaient quelques dollars, moins de 35 dollars, y compris le compte Butterfly Trust qui, selon les régulateurs, risquait d'être utilisé pour couvrir des crimes.

L'arrestation d'Epstein a déclenché l'envoi d'un courrier électronique interne au personnel de la Deutsche Bank, énumérant 28 comptes, avec pour objet: « URGENT!!! Besoin de fermer les comptes dès que possible – veuillez donner la priorité aujourd'hui ».

La Deutsche a précédemment déclaré qu'elle avait contacté les autorités policières immédiatement après l'arrestation d'Epstein pour coopérer.

Le département des services financiers de l'État de New York a vivement critiqué la banque dans le règlement de 2020 pour avoir effectué peu de vérifications sur les paiements d'Epstein, y compris ceux aux mannequins, malgré les rapports de presse qui ont déclaré qu'il avait amené "des jeunes filles... souvent d'Europe de l'Est" aux États-Unis dans ses jets privés.

L'autorité de régulation a refusé de commenter ce rapport.

La Deutsche a également réglé avec les victimes d'Epstein pour un montant de 75 millions de dollars.

Epstein avait plaidé coupable en 2008 pour avoir sollicité la prostitution d'une mineure et avait purgé moins de 13 mois de prison.

La Deutsche l'a pris comme client en 2013 après que JPMorgan ait décidé de fermer les comptes qu'il détenait depuis longtemps auprès de la banque américaine.

Le 3 janvier 2019, le bureau d'Epstein a voulu savoir combien d'argent il pouvait retirer quotidiennement avec sa carte de débit Deutsche. La banque a répondu 12 000 dollars par jour.

Le 28 février, le jour de la date limite, le responsable des relations de Deutsche pour Epstein, Stewart Oldfield, a demandé à un autre employé une liste des comptes fermés à cette date.

"La conformité me le demande, il est donc important de clôturer les comptes à solde nul", écrit Oldfield.

Oldfield, qui ne travaille plus pour Deutsche, n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées via LinkedIn et à trois adresses électroniques.

Dans une lettre datée du 18 mars 2019, sur papier à en-tête de Deutsche, Oldfield a écrit à une autre banque qui prenait l'argent d'Epstein: "nous ne sommes au courant d'aucun problème lié au fonctionnement ou à l'utilisation" des comptes Epstein.

Deutsche a continué à gérer un compte Epstein, appelé Southern Trust Company, avec plus de 30 millions de dollars entrant et sortant en mars 2019, selon une déclaration, dans ce qui semble être l'argent d'Epstein quittant Deutsche pour de nouveaux comptes.

En avril 2019, un compte Epstein chez Deutsche a effectué plus de 100 000 dollars de transferts vers diverses sociétés d'aviation, selon un autre relevé.

Deutsche a également organisé l'envoi de 7 500 euros supplémentaires en espèces par FedEx à un assistant d'Epstein à New York, ainsi que les 50 000 euros à court préavis. Les deux demandes ont été formulées dans un seul courriel, le 9 avril.

Lorsqu'un collègue lui a demandé d'expliquer cette somme importante, M. Oldfield a répondu: « Il s'agit d'un retrait assez typique pour eux. Jeffrey a un appartement à Paris et aime avoir de l'argent liquide avec lui lorsqu'il s'y rend. »

(1 $ = 0,8430 euros)