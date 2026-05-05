AIG s'apprête à se retirer de Corebridge Financial en cédant sa participation pour 710 millions de dollars

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Le géant de l'assurance American International Group AIG.N a annoncé mardi avoir conclu un accord pour céder le solde de sa participation dans la société d'assurance-vie et de retraite Corebridge Financial CRBG.N , marquant ainsi l'aboutissement d'un processus de séparation qui a duré cinq ans.

Voici quelques détails:

* AIG a accepté de vendre environ 25 millions d'actions de Corebridge pour environ 710 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée le 7 mai.

* AIG a introduit en Bourse sa division d'assurance-vie et de retraite Corebridge en 2022.

* “Nous avons transformé AIG en une compagnie d'assurance dommages mondiale de premier plan, plus ciblée,” déclare le directeur général Peter Zaffino.

* L'action Corebridge a reculé de 2,5 % en séance prolongée.