 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AIG ralentit ses investissements dans le crédit privé
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AIG AIG.N a déclaré vendredi que l'assureur avait ralenti ses investissements dans le crédit privé compte tenu des conditions du marché.

Crédit privé

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
78,750 USD NYSE +5,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank