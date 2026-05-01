AIG ralentit ses investissements dans le crédit privé

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AIG AIG.N a déclaré vendredi que l'assureur avait ralenti ses investissements dans le crédit privé compte tenu des conditions du marché.