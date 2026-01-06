AIG annonce le départ de Peter Zaffino, qui sera remplacé par Eric Andersen
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:30
American International Group a déjà trouvé son successeur en la personne d'Eric Andersen, un vétéran de l'industrie de l'assurance. Il rejoindra le groupe en tant que président et directeur général élu à compter du 16 février prochain. Il rapportera à Peter Zaffino et rejoindra le conseil d'administration après le 1er juin 2026, à l'issue d'une période de transition ordonnée.
Le communiqué de presse d'AIG rappelle que Peter Zaffino a mené un redressement remarquable malgré des ventes contraires macro-économiques. Sous sa direction, entre 2021 et 2025, le groupe a enregistré cinq années consécutives de rentabilité technique. Il a également modernisé l'infrastructure technologique, notamment via l'implémentation de l'IA générative, et a restitué plus de 19 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes au cours des trois dernières années.
De son côté, Eric Andersen va rejoindre AIG après près de trente ans chez Aon, où il était récemment président. Sous sa présidence (de 2020 à 2025), il a contribué à faire passer la valeur de marché de la multinationale britannique dédiée notamment à la gestion des risques, au courtage d'assurance et aux ressources humaines, de 35 à 85 milliards de dollars.
