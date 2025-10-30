 Aller au contenu principal
AIG achète une participation de 35 % dans l'assureur spécialisé Convex pour environ 2,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur AIG AIG.N a déclaré jeudi qu'il achèterait une participation de 35% dans l'assureur privé spécialisé Convex Group pour près de 2,1 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
77,980 USD NYSE -0,53%
