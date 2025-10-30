AIG achète une participation de 35 % dans l'assureur spécialisé Convex pour environ 2,1 milliards de dollars

L'assureur AIG AIG.N a déclaré jeudi qu'il achèterait une participation de 35% dans l'assureur privé spécialisé Convex Group pour près de 2,1 milliards de dollars.