Ahold Delhaize: Wiebe Draijer rejoint le conseil de surveillance
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 11:40

(Zonebourse.com) - Ahold Delhaize annonce que ses actionnaires ont élu Wiebe Draijer en tant que membre du conseil de surveillance lors de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, en vue de son élection comme président du conseil.

Il succèdera dans cette fonction, le 1er octobre prochain, à Peter Agnefjäll qui avait rejoint le conseil de surveillance du distributeur alimentaire en avril 2019 et en assure la présidence depuis le 1er janvier 2021.

'Wiebe Draijer apportera une vaste expérience et une expertise à ce poste', souligne le groupe belgo-néerlandais, rappelant qu'il a récemment été CEO et président du conseil d'administration de Rabobank de 2014 à 2022.

Valeurs associées

KON AH DEL
34,8300 EUR Euronext Amsterdam +0,69%
