 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ahold Delhaize va lancer son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 08:17

Ahold Delhaize annonce que son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 5 novembre débutera ce 29 décembre, pour une durée maximale allant jusqu'à fin 2026, sous réserve d'une prolongation de son autorisation par l'assemblée générale.

"Maintenir une approche équilibrée entre le financement de la croissance dans des domaines stratégiques clés et le retour de liquidités excédentaires aux actionnaires fait partie du cadre financier d'Ahold Delhaize pour soutenir sa stratégie Growing Together", affirme-t-il.

Le groupe de distribution belgo-néerlandais rappelle que ce programme a pour objectif de réduire son capital, en annulant tout ou partie des actions acquises. Au cours actuel, il représente environ 28,8 millions d'actions, soit 3,2% du total en circulation.

Le programme de rachat d'actions sera exécuté en une ou plusieurs tranches. Pour chacune d'elles, un intermédiaire sera chargé d'exécuter les achats à sa propre discrétion. Les actions achetées sur le marché seront conservées jusqu'à leur annulation.

Ahold Delhaize s'engage dans le programme de rachat d'actions, mais prévient qu'il est "sujet à des changements dans les activités de l'entreprise, telles que, sans s'y limiter, des opérations de fusions et acquisitions significatives".

Dividendes

Valeurs associées

KON AH DEL
34,8000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette photo d'un document judiciaire publié par la justice de Nouvelle-Galles du Sud le 22 décembre 2025 oontre Sajid and Naveed Akram tirant vers la foule le 14 décembre 2025 ( NSW Courts / Handout )
    Attentat antisémite de Sydney: les assaillants s'étaient entrainés en Australie
    information fournie par AFP 22.12.2025 08:51 

    Les deux assaillants de l'attentat de la plage de Bondi à Sydney le 14 décembre se sont entraînés en Australie avant d'ouvrir le feu sur une fête juive et de tuer 15 personnes, une attaque pour laquelle le Premier ministre Anthony Albanese a présenté lundi ses ... Lire la suite

  • Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur le 22 décembre 2025 ( AFP / MOHD RASFAN )
    Les pays de l'Asean tentent de mettre fin au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 22.12.2025 08:49 

    Les ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), dont ceux de la Thaïlande et du Cambodge, tentent lundi de mettre fin au conflit entre les deux pays frontaliers, lors d'une réunion spéciale de leur groupe régional. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • BIC : Le mouvement reste haussier
    BIC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank