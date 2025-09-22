Ahold Delhaize progresse, Jefferies juge les craintes exagérées
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 14:26
Autour de 14h00, l'action du distributeur néerlandais avance de 0,2%, quand l'AEX progresse dans le même temps de 0,3%.
Dans une note, Jefferies fait remarquer que trois facteurs ont récemment pesé sur le cours de Bourse du groupe de supermarchés très implanté aux Etats-Unis, à savoir la chute du dollar, la féroce concurrence que se livrent les acteurs du secteur en termes de livres et les ambitions affichées par Amazon dans l'alimentaire.
'Nous pensons que ces inquiétudes sont exagérées', réagit l'analyste, qui estime que 'la dévalorisation substantielle du titre qui reflète désormais un rendement du flux de trésorerie libre de 7,8% ignore la solidité actuelle de l'activité et la possibilité que le groupe se lance dans des opérations de consolidation afin de répondre à l'évolution du secteur'.
A ce titre, Jefferies estime que Kroger semble être aujourd'hui le partenaire le plus logique en vue d'un éventuel rapprochement.
L'intermédiaire relève en conséquence sa recommandation sur le titre à l'achat avec un objectif de cours de 42 euros.
Valeurs associées
|33,7800 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
