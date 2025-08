Ahold Delhaize: légère hausse du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en hausse de 4,5% à changes constants à 0,65 euro au titre du deuxième trimestre 2025, avec une marge opérationnelle sous-jacente en repli de 0,2 point à 4% et un cash-flow libre de 517 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 6,5% (toujours hors effets de changes) à près de 23,1 milliards d'euros, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 4% avec des hausses de 3,4% aux Etats-Unis et de 4,9% en Europe.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais prévoit de verser un dividende semestriel de 0,51 euro par action (contre 0,50 euro un an auparavant), pour un BPA sous-jacent de 1,27 euro engrangé sur l'ensemble du premier semestre.



Pour l'ensemble de 2025, il confirme anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage 'à un seul chiffre moyen ou élevé', une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,2 milliards d'euros.





