Ahold Delhaize finalise son acquisition de Delfood
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 16:32
Cette transaction consolide la position de Delhaize sur le marché de détail belge, notamment dans le segment des produits de proximité, et étend son réseau à un total de 1 109 magasins en Belgique et au Luxembourg.
La transaction a reçu l'approbation de l'Autorité belge de la concurrence (BCA), sous réserve de conditions, notamment la cession de six magasins de proximité Delfood et d'un magasin Delhaize Shop & Go.
"En intégrant Delfood et les magasins Louis Delhaize dans la famille Ahold Delhaize, nous élargissons un réseau profondément enraciné dans les communautés locales et soutenu par 150 ans d'héritage", commente Claude Sarrailh, CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonesia.
Valeurs associées
|33,4200 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,40%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Wall Street - Walt Disney déçoit le marché malgré des performances meilleures que prévu
(AOF) - Walt Disney dévisse de 5,54%, à 106,55 dollars, sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain a dépassé les attentes au premier trimestre fiscal, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 26 milliards de dollars, et un bénéfice avant ... Lire la suite
-
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé lundi un seuil maximal pour la toxine céréulide dans le lait infantile qui, selon la France, devrait inciter certains producteurs à retirer des produits supplémentaires du marché. La céréulide, ... Lire la suite
-
Collision en mer du Nord: le capitaine russe du porte-conteneurs reconnu coupable d'homicide involontaire
Le capitaine russe d'un porte-conteneurs qui était entré en collision avec un pétrolier en mer du Nord en mars 2025, faisant un mort, a été reconnu coupable d'homicide involontaire lundi par la justice britannique. Vladimir Motine, 59 ans, a été jugé coupable d'avoir ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Snowflake SNOW.N a déclaré lundi avoir conclu un partenariat de 200 millions de dollars ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer