Ahold Delhaize finalise son acquisition de Delfood
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 16:32

Ahold Delhaize annonce que son enseigne belge Delhaize a finalisé l'acquisition de Delfood, soit 303 magasins en Belgique, comprenant tous les magasins Louis Delhaize et ceux fournis via Delfood, ainsi que des services logistiques et le siège belge.

Cette transaction consolide la position de Delhaize sur le marché de détail belge, notamment dans le segment des produits de proximité, et étend son réseau à un total de 1 109 magasins en Belgique et au Luxembourg.

La transaction a reçu l'approbation de l'Autorité belge de la concurrence (BCA), sous réserve de conditions, notamment la cession de six magasins de proximité Delfood et d'un magasin Delhaize Shop & Go.

"En intégrant Delfood et les magasins Louis Delhaize dans la famille Ahold Delhaize, nous élargissons un réseau profondément enraciné dans les communautés locales et soutenu par 150 ans d'héritage", commente Claude Sarrailh, CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonesia.

