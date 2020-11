Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize fait mieux que prévu au T3, relève sa prévision pour 2020 Reuters • 04/11/2020 à 11:36









AHOLD DELHAIZE FAIT MIEUX QUE PRÉVU AU T3, RELÈVE SA PRÉVISION POUR 2020 AMSTERDAM (Reuters) - Le distributeur belgo-néerlandais Ahold Delhaize NV a annoncé mercredi des ventes et un bénéfice sous-jacent pour le troisième trimestre meilleurs que prévu, grâce à une hausse des commandes en ligne pendant la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,1% pour atteindre 17,8 milliards d'euros alors que le résultat d'exploitation sous-jacent a progressé de 15,9% à 813 millions d'euros. Selon le consensus établi par le groupe, les analystes tablaient sur un bénéfice opérationnel sous-jacent de 767 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros. Ahold a revu en hausse son objectif pour le bénéfice annuel par action, pour lequel il prévoit une croissance de 20% alors qu'il avait dit en juillet tabler sur une hausse légèrement inférieure à 20%. A la Bourse d'Amsterdam, le titre reculait néanmoins de 1,7% à 24,20 euros dans la matinée, alors que le relèvement de la prévision annuelle était attendu par le marché. (Toby Sterling, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -2.72%