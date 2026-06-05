Agripower signe un accord en vue d'une joint-venture

Agripower France annonce la signature d'un term sheet stratégique avec un fonds d'investissement et un spécialiste du développement de projets d'énergies renouvelables, en vue de la création d'une joint-venture dédiée à la prise de participation dans des sites de méthanisation déjà existants.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Agripower, visant à accélérer la conversion de sites existants de méthanisation actuellement exploités en cogénération vers la production de biométhane injecté, tout en renforçant ses capacités de développement.

La signature définitive est soumise à la finalisation de la documentation juridique et à la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives. La joint-venture serait détenue à hauteur de 51% par Eliona, filiale à 100% d'Agripower regroupant ses participations dans ses actifs de méthanisation, à 44% par le fonds d'investissement et à 5% par la société partenaire.

Le term sheet prévoit la mise en place, dans la joint-venture, d'une enveloppe d'investissement comprise entre 20 MEUR et 35 MEUR, destinée au financement des projets identifiés. Cette enveloppe serait composée d'un apport en fonds propres de 1 MEUR et de financements complémentaires sous forme d'avances d'associés et/ou d'obligations convertibles. La période de tirage serait de 24 mois, avec possibilité d'extension.