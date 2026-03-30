Agripower : Quelques décalages à prévoir malgré la bonne dynamique

Publication des résultats semestriels 2025/2026
Agripower annonce des résultats semestriels en ligne avec nos attentes. Comme attendu, ces derniers sont encore peu significatifs et ne reflètent pas l’excellente dynamique commerciale du groupe. Le CA ressort à 2,5 M€, pour un EBITDA de -1,2 M€ et un RN de -1,3 M€. Le carnet de commandes, lui, affiche une hausse sensible (+82%). La croissance devrait nettement accélérer sur le S2, mais quelques décalages de chantiers (et non des annulations) conduisent toutefois Agripower à revoir nettement sa guidance 2025/2026.
Recommandation
Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre OC de 1,70 €. Nous confirmons notre opinion favorable sur le dossier, dont le redressement est en passe d’être réussi et dont l’évolution du modèle vers l’IPP devrait être, selon nous, fortement génératrice de valeur à terme.
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