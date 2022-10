Agripower: "Paré pour le décollage"

Publication des résultats 2021-2022



Après avoir publié un chiffre d’affaires annuel (10,4 M€, +22,8%) d’excellente facture, Agripower communique des résultats 2021-2022 affichant une belle progression. Le ROC de la société ressort en croissance de près de 80%, à 0,2 M€ (vs 0,1M€) et la marge opérationnelle gagne près de 50bps, à 1,7%. Avec une dynamique commerciale maintenant bien enclenchée (nous attendons un TCAM 2022-2024 de près de 100%), les perspectives du groupe pour les exercices à venir sont excellentes.



Perspectives



Avec un carnet de commandes de 21,3 M€ (vs 7,7 M€) donnant beaucoup de visibilité, mais également une offre de plus en plus diversifiée (voie sèche, Partner, Urbanpower), le potentiel à l’international, ou encore la structuration pertinente des équipes (qui devrait se poursuivre), tous les feux sont au vert. A ce stade de maturité, nous estimons par ailleurs que, sur une valeur comme Agripower, la croissance de la top line est un indicateur beaucoup plus important que la progression des marges, qui suivra mécaniquement, mais avec un peu de latence. Nous notons d’ailleurs que certains comparables d’Agripower, très richement valorisés, n’ont pas le même potentiel de croissance à court terme.

Nous disposons de suffisamment d’éléments pour être confortés dans nos prévisions de CA annuel 2022-2023e (18 M€, +74%) et 2023-2024e (39,7 M€, +120%), en ligne avec l’objectif du groupe, et revoyons nos estimations de marge opérationnelle à 5,7% et 9,3% respectivement.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 12,0 € (vs 12,5 €) et notre recommandation reste à Achat.