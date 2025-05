AGRIPOWER : Obtention du label Qualimétha 2, gage d'excellence dans la méthanisation

Agripower France (« Agripower ») est fier d'annoncer l'obtention du label Qualimétha 2, délivré par l'ATEE (Association Technique Énergie Environnement), en partenariat avec GRDF et les acteurs de la filière méthanisation. Ce label couvre les process de méthanisation et de valorisation du biogaz d'Agripower pour les installations supérieures à 80 Nm3 de biogaz jusqu'en avril 2028.

Cette certification récompense l'engagement de la structure et des équipes en faveur d'une démarche qualité rigoureuse dans le développement de projets de méthanisation. Le label Qualimétha 2 atteste de la conformité d'Agripower aux exigences techniques, environnementales et organisationnelles les plus strictes de la filière.

Ce label vient valoriser le savoir-faire, la transparence, ainsi que la robustesse des méthodes dans la conception, l'accompagnement et la réalisation de projets de méthanisation.

Guillaume Labarrière Directeur Général d'Agripower déclare : « Cette reconnaissance est une étape importante pour notre société. Elle confirme la qualité de notre travail, le professionnalisme de nos équipes et notre volonté d'inscrire nos projets dans une logique durable, fiable et concertée avec les acteurs du territoire.

Cette reconnaissance vient couronner notre engagement à proposer des solutions efficientes et durables pour la valorisation du biogaz et va renforcer la confiance de nos partenaires, exploitants agricoles, collectivités et financeurs.

Elle s'inscrit parfaite dans notre trajectoire de développement au service de la transition énergétique et vise à conforter notre place parmi les acteurs de référence du secteur. »

Prochain communiqué : Résultats annuels 2024-2025 – 09 octobre 2025

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne principalement sur des solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et. Avec 97 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2023-2024, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,8 millions d'euros.

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch

agripower@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 70 ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'Diaye

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34